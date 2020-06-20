النواب يؤجل عقد جلسة بسبب كورونا الجلسة كان من المتوقع انعقادها يوم الإثنين في طبرق

أخبار ليبيا24

أجل مجلس النواب الليبي بسبب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا جلسة دعا رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح إلى انعقادها يوم الإثنين المقبل.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، تأجيل جلسة المجلس التي كان من المُزمع عقدها بمقر مجلس النواب في طبرق يوم الإثنين.

وقال بليحق، في تصريح صحفي، بأنه تم تأجيل الجلسة إلى حين إشعار آخر بناءً على تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في البلاد وإغلاق الحدود الإدارية لبلدية طبرق وعدد من المدن نتيجة هذه التطورات.