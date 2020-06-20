الكزة لـ”أخبار ليبيا24″: لم يصدر قرار بمنع مشاركة أندية ليبيا أفريقيًا
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نفى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد اللليبي لكرة القدم يونس الكزة إصدار قرار من الاتحاد الأفريقي بمنع الأندية الليبية من المشاركة أفريقيًا.
وقال الكزة في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ إن لوائح الاتحاد الأفريقي هي من تمنع الأندية الليبية من المشاركة لكون المسابقة توقفت موسمين.
وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي أن الاتحاد يعمل على مشاركة الأندية حيث طلب ذلك بشكل رسمي من الاتحاد الأفريقي.
وكان أمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالناصر الصويعي إن لوائح الكاف تمنع مشاركة الأندية الليبية في النسخة القادمة من البطولات الأفريقية.
وعلل الصويعي في تصريحات تلفزونية منع مشاركة الأندية الليبية إلى توقف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لموسمين متتاليين.
وأضاف الأمين العام أن الاتحاد الليبي يدعم مشاركة الفرق الليبية وسيبحث مع الاتحاد الأفريقي الحصول على استثناء لمشاركة الأندية الليبية في النسخة المقبلة.
وكان الاتحاد الليبي قد قرر إلغاء كافة مسابقات كرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019 عقب الحالة الأمنية غير المستقرة في ليبيا ولم ينجح في تنظيم مسابقة الدوري موسم 2019-2020 بسبب رفض عدد من الأندية إقامة المسابقة.