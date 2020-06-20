الكزة لـ”أخبار ليبيا24″: لم يصدر قرار بمنع مشاركة أندية ليبيا أفريقيًا

أخبار ليبيا24

نفى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد اللليبي لكرة القدم يونس الكزة إصدار قرار من الاتحاد الأفريقي بمنع الأندية الليبية من المشاركة أفريقيًا.

وقال الكزة في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ إن لوائح الاتحاد الأفريقي هي من تمنع الأندية الليبية من المشاركة لكون المسابقة توقفت موسمين.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي أن الاتحاد يعمل على مشاركة الأندية حيث طلب ذلك بشكل رسمي من الاتحاد الأفريقي.

وكان أمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالناصر الصويعي إن لوائح الكاف تمنع مشاركة الأندية الليبية في النسخة القادمة من البطولات الأفريقية.

وعلل الصويعي في تصريحات تلفزونية منع مشاركة الأندية الليبية إلى توقف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لموسمين متتاليين.