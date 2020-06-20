الصويعي لا نية للتعاقد مع البنزرتي
أخبار ليبيا24
قال الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الناصر الصويعي، إنهم تعاقدوا مع التونسي فوزي البنزرتي لقيادة المنتخب في فترة معينة.
وتابع الصويعي في تصريحات تلفزونية :”اتحاد الكرة درس الموضوع من كل الجوانب ولا توجد نية لتجديد التعاقد معه، ونحن نكن له كل الاحترام والتقدير”.
وأضاف الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم: “بالنسبة للاعبين المحترفين خارج ليبيا، فإن مدير المنتخب كمال الترهوني على تواصل دائم معهم”.
وتابع: الصويعي “لو واجهت أي لاعب مشكلة ويرى أنه بإمكاننا حلها فنحن على استعداد لذلك”.
وختم: “بالنسبة لعقود اللاعبين المحترفين مع الأندية فهي تعتبر أمور قانونية، وبإمكان اللاعبين التوجه للقنوات الرسمية وهي الفيفا والاتحاد المحلي في البلد الذي يلعب به”.