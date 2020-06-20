الصويعي لا نية للتعاقد مع البنزرتي

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قال الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الناصر الصويعي، إنهم تعاقدوا مع التونسي فوزي البنزرتي لقيادة المنتخب في فترة معينة.

وتابع الصويعي في تصريحات تلفزونية :”اتحاد الكرة درس الموضوع من كل الجوانب ولا توجد نية لتجديد التعاقد معه، ونحن نكن له كل الاحترام والتقدير”.

وأضاف الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم: “بالنسبة للاعبين المحترفين خارج ليبيا، فإن مدير المنتخب كمال الترهوني على تواصل دائم معهم”.

وتابع: الصويعي “لو واجهت أي لاعب مشكلة ويرى أنه بإمكاننا حلها فنحن على استعداد لذلك”.

وختم: “بالنسبة لعقود اللاعبين المحترفين مع الأندية فهي تعتبر أمور قانونية، وبإمكان اللاعبين التوجه للقنوات الرسمية وهي الفيفا والاتحاد المحلي في البلد الذي يلعب به”.