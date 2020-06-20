السيسي يتفقد قاعدة جوية على الحدود مع ليبيا السيسي: جيشنا قوي وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي

أخبار ليبيا24

أجرى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، زيارة تفقدية للوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية للجيش المصري الحدودية مع شرق ليبيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، على فيسبوك.

وقال السيسي، إن “الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد. يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن”. وأمر السيسي، في تسجيل مصور، قوات الجيش المصري بالمنطقة بالجاهزية الكاملة لتنفيذ أي مهمة.

وأفادت مصادر، أن عددا من كبار القادة العسكريين، ومن بينهم رئيس الأركان الفريق محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية شاركوا الرئيس المصري في الزيارة التفقدية.