السيسي: سرت والجفرة خط أحمر

أخبار ليبيا24

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت إن من كان يعتقد بأنه يستطيع تجاوز خط سرت الجفرة فهو واهم هذه المناطق خط أحمر لحماية الأمن القومي العربي والمصري.

وأضاف السيسي :”أطلقنا إعلان القاهرة كمبادرة ليبية ليبية لكن أحد الأطراف ومن خلفه القوى الخارجية المعادية رفضت ذلك، والمبادرة نصت على أن تبقى الأوضاع على ماهي عليه عند خطوط النار الحالية لكن المليشيات والقوى الخارجية المعادية تحتشد للتقدم شرقًا”.

وذكر الرئيس المصري أن :”مصر لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما القوى الخارجية المعادية التي تسعى لاستعادة أحلام الماضي لازالت، وكل مسوغات تدخلنا في ليبيا باتت متوفرة وفق القانون الدولي وكذلك وفق متطلبات الجهة الشرعية المنتخبة الوحيدة في ليبيا ممثلة في مجلس النواب”.

وتابع السيسي :”في حال أعطينا الأوامر للقوات بالتقدم سيكون الليبيون على رأس هذه القوة، ويجب سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة الذين يهددون أمن المنطقة من ليبيا وحل الميليشيات المسلحة”.

وأكد الرئيس المصري بقوله :”لن نسمح بأي تهديد لأمن حدودنا الغربية في ظل استمرار دول خارجية في تسليح ميليشيات ليبية متطرفة إضافة إلى المرتزقة”.