السعودية: أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمننا والأمة العربية بأكملها

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكدت المملكة العربية السعودية، على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة السعودية والأمة العربية بأكملها، بحسب ما نشرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم السبت.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي إلحاقاً لبيان تأييد الحكومة السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها في السادس من شهر يونيو الجاري، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا.

وأعلنت السعودية، وقوفها إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، معبرة عن تأييدها لما أبداه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.

ودعت السعودية، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.

وكان الرئيس المصري قد أعلن خلال كلمته اليوم السبت، أن بلاده تعتبر أن مدينة سرت خطًّا أحمر، لا يمكن تجاوزها بالنسبة لقوات حكومة الوفاق، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بتجاوز الصراع في ليبيا خط سرت، نظرًا لأهميتها لأمن مصر، وفق قوله.

وقال السيسي، إن أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار میثاق الأمم المتحدة “حق الدفاع عن النفس”، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي “مجلس النواب”.