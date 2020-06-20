السراج في الجزائر للقاء تبون بشأن ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت الجزائر وصول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، إلى العاصمة الجزائر لمناقشة آخر تطورات الوضع الليبي، وذلك بعد أيام من زيارة مماثلة لرئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح.

وأفادت الرئاسة الجزائرية، أن رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، إلى جانب وزير الخارجية صبري بوقادوم ووزير الداخلية كمال بلجود، كان في استقبال السراج بمطار هواري بومدين الدولي، ومن المتوقع أن تستمر زيارة السراج والوفد المرافق له، ليوم واحد.

وقالت الرئاسة الجزائرية، إن زيارة السراج تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الجزائر من أجل استئناف الحوار بين الأشقاء في ليبيا لإيجاد حل سياسي للأزمة يكون قائما على احترام إرادة الشعب وضمان وحدته الترابية وسيادته الوطنية بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

ورفضت حكومة الوفاق اليوم السبت المشاركة في اجتماع وزاري للجامعة العربية، عبر الفيديو، دعت إليه مصر، بسبب عدم التشاور معها في ذلك، حسب ما أعلنته خارجية الحكومة.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، إن الوزير محمد سيالة، أبلغ في اتصال هاتفي، وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، رئيس المجلس التنفيذي للجامعة العربي، رفض الحكومة لدعوة مصر لعقد اجتماع وزاري للجامعة العربية عبر تقنية الفيديو.