الدامجة يكشف لـ”أخبار ليبيا 24″ حقيقة استلام مستحقاته

أخبار ليبيا24- خاص

نفى المدرب السابق للمنتخب الليبي، جلال الدامجة، لـ”أخبار ليبيا24″ استلامه لمستحقاته من الاتحاد كرة القدم، حسب ما تم تداوله بالخصوص.

وأوضح الدامجة أن ما نشر من أخبار في بعض المواقع والصفحات حول استلام مستحقاته مجرد إشاعات، مؤكدًا أن مستحقاته المالية تبلغ 175 ألف دينار ليبي.

وكانت عدة مواقع وصفحات مختصة بكرة القدم نشرت قوائم لعدد من المدربين الليبيين وذكرت أنهم استلموا مستحقاتهم المالية منهم جلال الدامجة و أكرم الهمالي وفوزي العيساوي وأبوبكر باني.