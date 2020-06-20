الجيش يدفع بتعزيزات إضافية إلى شرق مصراتة

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أصدرت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، تسجيلا يظهر مشاهد فيديو لإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور القتال شرق مدينة مصراتة وإلى الحقول النفطية.

يأتي ذلك لدعم قوات الجيش المتمركزة هناك لصد أي محاولة تقدم لقوات الوفاق نحو سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي.

وأظهر الفيديو جانب من تحرك التعزيزات العسكرية التابعة للواء 73 مُشاة بقيادة اللواء علي القطعاني، للالتحاق بمحاور شرق مصراتة.

وبين الفيديو عمليات إرسال الدبابات والأسلحة المتوسطة والجنود إلى المنطقة. وقال اللواء علي القطعاني، إن قوات الجيش الوطني الليبي جاهزة لصد العدو والدفاع عن تراب الوطن، مؤكدًا أن قوات الجيش لن ترضى بالصمت لوجود القوات المعادية التركية.

وليست هذه المرة الأولى التي يدفع فيها الجيش الوطني الليبي بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور القتال في شرق مصراتة.