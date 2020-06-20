التكبالي: مصر لها الشرعية للتدخل في ليبيا التكبالي : السيسي وضع النقاط على الحروف وأنهى التكهن بتدخل مصر من عدمه

أخبار ليبيا 24 – متابعات



رأى عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن مصر لها الشرعية الكاملة دوليًا ومحليًا للتدخل في ليبيا، وأنها لديها القدرة على ذلك، موضحًا أن المجتمع الدولى لا يريد أن يوقف المعتدين على الدولة الليبية، حسب وصفه .

وذكر في تصريحات لموقع “اليوم السابع” المصري”، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضع النقاط على الحروف، وأنهى التكهن بتدخل مصر من عدمه بعبارات محددة قوية، مشيرًا إلى أن أمن مصر من أمن ليبيا، وأن الرئيس المصري، لن يسمح بخرق هذا الخط الرفيع.

ولفت التكبالي، إلى أن الرئيس السيسي، أكد على أن الجسم الشرعي المنتخب من الشعب والقبائل الليبية، هو مجلس النواب، الذي يمثل الشعب الليبي، مُشددًا على أنه يحق لمصر الدفاع عن أمنها القومي ومنع إراقة دم الليبيين.

وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، اليوم السبت، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.

وصعد السيسي نبرته التهديدية تجاه التغول التركي في ليبيا، قائلا “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا ومستعدين نساعد ونساند هذا، مضيفا “ليبيا دولة عظيمة وشعبها مناضل ومكافح، بنقول الخط اللي وصلت إليه القوات الحالية، سواء من جانب المنطقة الشرقية أو الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم مع الشعب الليبي وليس طرفا ضد آخر”.

وتعد القاعدة العسكرية من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة “جرجوب” في تأمين المنطقة الاقتصادية المزمع إنشاؤها غربا، من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع دولة ليبيا.