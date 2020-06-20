الإرهاب لا يبني بل يدمر

أخبار ليبيا24-خاصّ

لا شك أن الإرهاب يُعد من المخاطر الكبيرة المهددة للحياة والنمو والاستقرار والتطور الحضاري، والتي لا يمكن الوصول معها إلى شيء مفيد، مهما حاول الداعين إليه، باسم الدين، تبرير كل أعمال العنف والتخريب المدمرة للممتلكات والثروات.

في السنوات الماضية، وفرت الفوضى الأمنية بليبيا، موطئ قدم لجماعات متشددة، نفّذت عبر عناصرها، التي تشرّبت ثقافة التطرف، ممارسات عنيفة بهدف الوصول إلى تحقيق أهدافها ومصالحها الشخصية، التي يرى أي عاقل أنها لا توصل إلى حل أو أنها ستبني وطنا جديدا.

تحرض الشبكات الإرهابية، الأفراد الذين في غالبهم من الشباب، على ترك مجتمعاتهم من جميع أنحاء العالم والسفر إلى مناطق أخرى تشهد انفلاتا أمنيا بشكل متزايد، بهدف تحقيق أحلامها ببناء دول جديدة ترتكز على معتقدات مشوهة وأفكارا متطرفة على غرار طالبان والقاعدة في أفغانستان في تسعينيات القرن الماضي وصولًا إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة بـ “داعش” في وقتنا الحاضر.

وبالنظر لما خلفته تلك التنظيمات من تداعيات مختلفة على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي على امتداد المناطق التي نشطت فيها خلال العقود الماضية؛ فقد تأكد مدى خطورتها على حياة المجتمعات برمتها، إذ ومع اختلاف هذه التنظيمات وتنوعها يجد الناظر بجلاء ووضوح الخطوط العريضة العامة التي تجمعها.

ومن تلك الخطوط الاستناد على رؤى فكرية وتفسيرات غريبة للدين وللحياة، لا تستند إلى مصادر أصلية، وإنما إلى مجرد أفكار أفرزتها عقول متطرفة، سعت لتوظيف الدين لخدمة مشاريعها الإرهابية، ولذلك تجد أنها تتبنى أساليب العنف والقتل والتدمير لتحقيق غاياتها، وهذا ما حدث بالفعل في ليبيا خلال السنوات الماضية.

شهدت ليبيا، على مدار العقد المنصرم ممارسات إرهابية، هددت بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، السلام والأمن والتنمية، حيث زادت الاعتداءات الإرهابية حجما وانتشارا في تلك الفترة بحيث دمرت البُنى التحتية من ممتلكات عامة وخاصة وتسببت في زعزعة الاستقرار في كل المناطق التي أحكمت السيطرة عليها بأجزاء من التراب الليبي في تلك الفترة.

ولنا في مشاهد الدمار التي خلفتها هجمات داعش على ميناءي راس لانوف والسدرة النفطيين في ليبيا في يناير 2016 خير مثال على تلك السياسة التدميرية التي تنتهجها التنظيمات المتطرفة لتحقيق أهدافها، حيث قام التنظيم بحرق وتدمير عدد من الخزانات الرئيسية التي كانت تحوي نحو سبعة ملايين برميل من النفط، كما لا يمكننا أن ننسى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في بنغازي من جراء الإرهاب.

إن الدمار والعنف والقتل هو نتيجة حتمية لوجود التنظيمات الإرهابية في أي بلد؛ إذ لا يستطيع أحد الادعاء بأن الممارسات العدوانية ستفضي في النهاية إلى استقرار وتنمية وازدهار المجتمعات.

لقد دفع الليبيون ضريبة كبيرة من الأرواح والدمار للبنية التحتية، وللثقافة والتاريخ والحضارة من أجل تخليص بلادهم من هذا الوباء الذي استشرى في بلادهم خلال السنوات الماضية.

إن تحقيق الازدهار والنمو والتطور الحضاري لا يتأتى في وجود تنظيمات إرهابية، لا هدف لها إلا تدمير الأوطان وسلب الثروات وقتل الأرواح وتشويه الحضارة والتاريخ، وبالتالي وجبت مجابهته ومحاربته وتدميره.