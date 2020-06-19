مقتل اثنين من مليشيات مصراتة في اشتباكات مع مهربي المحروقات قرب الزاوية

مقتل اثنين من مليشيات مصراتة في اشتباكات مع مهربي المحروقات قرب الزاوية

أخبار ليبيا24

قال مصدر مطلع إن اثنين من مليشيات مصراتة التابعين لمليشيا 301 مشاة مصراتة قتلا خلال المواجهات مع مهربي المحروقات قرب الزاوية.

وأوضح المصدر أن حامد العماري مواليد 2000 وسفيان المحيشي مواليد 1992من سكان مدينة مصراتة والتابعين لمليشيا “301” تحت اسم “القوة المشتركة” .

واشار المصدر إلى أن العماري والمحيشي قتلا نتيجة المواجهات المسلحة التي دارت في منطقة “الحرارات” جنوب مدينة الزاوية بين تلك القوة المليشياوية من جهة وبين مهربي المحروقات من جهة أخرى.