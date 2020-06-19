توقف العمل بمحطة سوسة لتحلية المياه
أخبار ليبيا24
أعلنت محطة تحلية المياه سوسة أمس الخميس عن توقف العمل في المحطة بالكامل بسبب مشاكل عدة.
وأوضحت المحطة في بيان لها أن التوقف جاء بسبب مشاكل في الغلايات أدى إلى توقف الوحدة الثالثة والرابعة في المحطة.
وأشارت محطة تحلية المياه سوسة إلى إصابة رئيس الوردية المناوبة المهندس مراد بوقديدة في عينه أثناء التشغيل
وناشدت المحطة الجهات المختصة في الحكومات للنظر في مشاكل واحتياجات الصيانة للمحطة منوهة أنها تعاني المشاكل طيلة السنوات الست الماضية.
وأكدت محطة تحلية المياه سوسة تفتقد للكثير من الاحتياجات وتواجه نقص في تجهيزات السلامة للعاملين في المحطة.