توقف العمل بمحطة سوسة لتحلية المياه

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أعلنت محطة تحلية المياه سوسة أمس الخميس عن توقف العمل في المحطة بالكامل بسبب مشاكل عدة.

وأوضحت المحطة في بيان لها أن التوقف جاء بسبب مشاكل في الغلايات أدى إلى توقف الوحدة الثالثة والرابعة في المحطة.

وأشارت محطة تحلية المياه سوسة إلى إصابة رئيس الوردية المناوبة المهندس مراد بوقديدة في عينه أثناء التشغيل