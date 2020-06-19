تسييري طبرق يغلق حدود المدينة اعتبارا من صباح الجمعة

أخبار ليبيا24- خاص

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية تعليماته العاجلة بإغلاق حدود بلدية طبرق الغربية اعتباراً من الساعة السادسة من صباح الجمعة إلى حين إشعار آخر.

وصدرت التعليمات العاجلة إلى القوات المسلحة والأمن بغلق كل التمركزات الأمنية من وادي السهل غربًا إلى بطرونة جنوباً ومنع دخول أي شخص إلى داخل المدينة.

وأشار بوالخطابية إلى الكتاب الذي أصدره رئيس اللجنة الاستشارية الخميس والذي طالب فيه عميد البلدية ومدير الأمن بغلق الحدود الغربية للبلدية بعد انتشار فيروس كورنا في بعض المدن القريبة وهو ما اعتبره يشكل خطورة على مدينة طبرق.

وأثنى عميد بلدية طبرق على جهود رجال القوات المسلحة والأمن خلال الفترة الماضية أثناء فرض حظر التجوال، مطالبًا رئيس لجنة مكافحة وباء كورونا لعقد اجتماع عاجل بالخصوص.