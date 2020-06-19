تسجيل 3 حالات كورونا في بنغازي والبريقة

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أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أمس الخميس تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة بنغازي والبريقة.

وأضافت اللجنة الطبية الاستشارية في بيان لها أن الحالات جديدة حالتين في مدينة بنغازي، وحالة واحدة جديدة في مدينة البريقة.