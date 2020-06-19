أحمد الحاسي

تسجيل 3 حالات كورونا في بنغازي والبريقة

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أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أمس الخميس تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة بنغازي والبريقة.

وأضافت اللجنة الطبية الاستشارية في بيان لها أن الحالات جديدة حالتين في مدينة بنغازي، وحالة واحدة جديدة في مدينة البريقة.

وأوضحت اللجنة الطبية أن فريق الاستجابة السريعة قام تحويل الحالات إلى قسم العزل في مستشفى الهواري العام.

وأشارت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا إلى أنه بهذه الحالات ارتفع العدد الإجمالي إلى 12 حالة في مدينة بنغازي.

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