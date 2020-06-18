ويليامز: مليون شخصا بليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز، أن مليون شخص في البلاد الآن يحتجون إلى المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك خلال تقديم ويليامز لتقريرها الشفوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في ليبيا والانتهاكات المختلفة التي رصدتها البعثة الأممية خلال الفترة الماضية.

وقالت ويليامز، إن مليون شخص الآن يحتاجون إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 400 ألف ليبي من النازحين، إلى جانب 654 ألفاً من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بحسب ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس.

وأشارت ويليامز، إلى أن حوالي 225 ألف ليبياً اضطروا إلى الفرار من منازلهم خلال العام الماضي، معظمهم داخل العاصمة وما حولها، مؤكدة أن آخر موجة للنزوح جاءت عقب سيطرة حكومة الوفاق على مدينة ترهونة في وقت سابق من هذا الشهر.