من داخل ملعب أتاتورك.. التايب: كرة القدم لا طعم لها بدون جمهور

من داخل ملعب أتاتورك.. التايب: كرة القدم لا طعم لها بدون جمهور طارق التايب في زيارة لمعلب أتاتورك الأولمبي بإسطنبول

أخبار ليبيا24

قال، لاعب المنتخب الوطني الأسبق، طارق التايب، اليوم الخميس، إن كرة القدم بدون جماهير “لا طعم لها”، وذلك خلال زيارته لملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

وكتب التايب، عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، “الآن من ملعب أتاتورك الأولمبي. أمطار ما شاء الله. زيارة لمدير الملعب صديقنا أيدن، كرة القدم دون جمهور لا طعم لها”.

وأرفق التايب صورة له من ملعب أتاتورك الأولمبي، مرتديا الكمامة.

وكان من المقرر، أن يستضيف كلعب أتاتورك الأولمبي نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري، قبل نقله إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، بسبب فيروس كورونا.

وسبق للدولي الليبي، الاحتراف في تركيا، رفقة نادي غازي عنتاب سبور عام 2004، وقضى معه موسمين، حيث قدم مستويات جيدة، وانتقل بعدها للعب مع الهلال السعودي خلال الفترة الممتدة من 2006 وحتى 2009.