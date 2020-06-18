مدير عمليات أفريكوم يتهم روسيا بتأجيج الوضع في ليبيا أفريكوم: التدخل الروسي في ليبيا يزيد من العنف

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اتهم مدير العمليات بالقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) عميد مشاة البحرية الأميركية، برادفورد غيرنغ روسيا بتأجيج الوضع في ليبيا.

وقال غيرنغ، في بيان للأفريكوم حول وجود أدلة جديدة على نشاط الطائرات الروسية في المجال الجوي الليبي، “إن تدخل روسيا المستمر في ليبيا يزيد من العنف ويؤخِّر الحل السياسي”.

وأضاف، “إن روسيا تواصل الضغط من أجل موطئ قدم استراتيجي لها متاخم للجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي على حساب أرواح ليبيين أبرياء”.