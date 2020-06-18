محرضًا ضدهم .. غويلة طرابلس لم تتحرر ما دام لنا إخوة مسجونين في الردع

في أقل من أسبوع غويلة يهاجم الردع لفك أسر عناصر شورى إرهاب بنغاري ودرنة

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

عاود عضو ماتسمي بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء الداعمة للجماعات الإرهابية، المدعو عبدالباسط غويلة، هجومه على مليشيا الردع التي يتزعمها عبد الرؤوف كارة؛ بسبب اعتقال عناصر من مجلسي شورى ثوار بنغاري ومجاهدي درنة الإرهابيين.

وشكك غويلة، عبر تدوينة له، في سيطرة حكومة الوفاق على طرابلس، على اعتبار أن سطوة المليشيات، وعلى رأسها الردع، مازالت موجودة وتستمر في اعتقال الليبيين، قائلا “طرابلس لم تتحرر، ما دام لنا إخوة إبرياء مسجونين في قوات الردع لهذه اللحظة”.

وتساءل “هل فعلا تحررت طرابلس، أم مازال حفتر يحكم من داخل طرابلس، وبالتحديد من وسط طرابلس؟، وأين الكتائب التي انحازت لقبائلها بكل قوتها وعدتها وعتادها، وهي كانت تقاتلنا في الوطية؟”، حسب قوله

واختتم تدوينته بضرورة الإفراج عن المعتقلين داخل سجون الردع، قائلا “أفرجوا عنهم، والله إن الله لا يصلح عمل المفسدين”.

وطالما يهاجم غويلة مليشيا الردع التي بدأت عملياتها في القبض غير القانوني على كل من ينتمي ويؤيد النظام السابق منذ 2018م، وعناصر من مجلسي شورى ثوار بنغاري ومجاهدي درنة الإرهابيين الفارين من المناطق الشرقية لتورطهم في عملية إرهابية هناك  .

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