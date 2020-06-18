لخلاف على ميراث..منطقة تاجوراء تشهد عملية تصفية

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كشف مصدر مطلع أن مسلحين من أولاد الطشاني قاموا الإثنين بتصفية عبدالناصر أحمد الشايبي من سكان تاجوراء بسبب خلاف على ميراث.

وأوضح المصدر أن مسلحي أولاد الطشاني دخلوا إلى منزل الشايبي وتحديدا إلى غرفة نومه وقاموا بإطلاق رصاصة على مستوى الوجه أردته قتيلا.

وأكد المصدر أن قتل الشايبي جاء نتيجة قيامه بالتهجم على منزل به امرأة من “آل القاضي” بسبب خلاف على ميراث، وقام بتعنيفها من قبله.

وأفاد المصدر أن أولاد الطشاني أحفاد تلك المرأة المسنة، لافتا إلى أن هناك معلومات تشير إلى أن المليشياوي بشير البقرة كان برفقة “الشايبي” أثناء تهجمه على المرأة المسنة في منزلها.