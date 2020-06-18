كورونا ليبيا.. عدد الإصابات يصل إلى 500 بعد تسجيل 16 إصابة جديدة

كورونا ليبيا.. عدد الإصابات يصل إلى 500 بعد تسجيل 16 إصابة جديدة تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا

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ارتفعت أعداد المصابين بوباء فيروس كورونا في ليبيا إلى 500 إصابة بعد تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس كما ارتفعت حالات الشفاء إلى 78 حالة بعد تماثل حالتين للشفاء.

وأعلن المركز الوطني سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس تسجيل 16 حالة موجبة في مدينتي سبها وبنغازي.

وأوضح المركز، أنه سجل 13 حالة في سبها بينها 11 حالة مخالطة وحالتين جديدتين، كما سجل أيضا 3 حالات في بنغازي قادمة من الجنوب.

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أيضا تماثل حالتين مصابتين للشفاء ليكون إجمالي المتعافين 78 متعافيا.

ووفقا للأرقام المسجلة حديثا فقد ارتفع عدد الإصابات في ليبيا منذ بدء ظهور الوباء إلى 500 إصابة بينها 412 حالة نشطة و78 حالة شفاء و10 حالات وفاة.