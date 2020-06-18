اللجنة الطبية طبرق توصي بإغلاق مداخل المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق فرج عبد الله الجالي كلاً من رئيس المجلس التسييري فرج، ومدير مديرية الأمن بطبرق، ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا طبرق عميد ميلود جواد بتطبيق الحظر الكامل بمدينة طبرق .

الجالي أكد خلال كتابه على إغلاق جميع مداخل مدينة طبرق بصورة عاجلة و ضرورية ومنع دخول المواطنين دون استثناء .

مطالبًا الجهات المعنية بالاهتمام و النظر إلى هذه التوصية بجدية، مؤكدًا أن الوضع أصبح فى غاية الخطورة و قد يخرج الوضع عن السيطرة و يصبح كارثي، إذ لم يتم تطبيق هذا الحظر ، و ستكون سلامة المواطنين مهددة بصورة كبيرة .