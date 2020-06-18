سرقة أسلاك الضغط العالي في قصر خيار قطع الكهرباء على بعض الأحياء لساعات طويلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت الشركة العامة للكهرباء قيام مجهولين عن سرقة أسلاك ضغط منخفض من محول “صالح الباوندي” بمسافة 400 متر على خط شرق العلوص من محطة 30 العلوص بمنطقة قصر أخيار بإدارة توزيع المرقب .

وأوضحت الشركة أن هذا الأمر تسبب في قطع الكهرباء على بعض الأحياء ولساعات طويلة .

وأشارت إلى أن جهود العاملين بالشركة العامة للكهرباء من مهندسين وفنيين تواصل عملها بصيانة الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية وتنفيذ كل الأعمال الموكلة اليهم رغم كل الظروف .

من جهة أخرى، أكدت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من تركيب ثلاث محطات جاهزة القماطي والقدح والهلاك وكذلك محطة الواعر .

وأعلنت الشركة أمس الأربعاء البدء في صيانة جزء من الخط الزراعي فرعية الثلاجات ابتداء من شارع ولي العهد إلى شارع سيدي سليم على طريق المطار بطرابلس .