خطة أمنية مشتركة لاستتباب الأمن في سرت

أخبار ليبيا24

تتواصل في مدينة سرت الخطة الأمنية المشتركة بين وحدات الجيش و الإدارة العامة للبحث الجنائي وفرع الإدارة في سرت، و مديرية أمن المدينة ، إضافة إلى فرع الدعم المركزي سرت.

وانطلقت هذه الخطة تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية إبراهيم بوشناف بشأن تأكيد استتباب الأمن في سرت وحماية ظهر القوات المسلحة.

و جرى مساء الأحد الماضي جمع لأعضاء الخطة بحضور مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي الذي نقل تعليمات وزير الداخلية بالخصوص، وحث كافة أعضاء هيئة الشرطة المشاركين في الخطة على الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأمني، واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن.

وكانت انطلقت اليوم الخميس من معسكر الصاعقة ببنغازي تعزيزات عسكرية إضافية من وحدات القوات الخاصة الليبية والقوات البحرية “الضفادع البشرية” والقوة المساندة تأمين وحماية بني وليد إلى محاور القتال في غرب مدينة سرت.

يأتي ذلك تطبيقا للأوامر الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية المكلفة بها بإشراف آمر القوات الخاصة الليبية اللواء ونيس بوخمادة، وذلك تحسباً لهجوم محتمل قد تشنه مجموعات الوفاق المسلحة المدعومة من تركيا على مدينة سرت.

ودفعت القوات المسلحة في وقت سابق بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور غرب سرت، لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك، وذلك تحسبا لصد أي هجمات محتملة قد تشنها قوات الوفاق بقيادة تركيا.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، الأربعاء، المنطقة الممتدة بين وادي جارف إلى منطقة الوشكة غرب مدينة سرت، منطقة عمليات عسكرية.