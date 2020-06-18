حفتر يطلع على نتائج الزيارة الأخيرة لروسيا

حفتر يطلع على نتائج الزيارة الأخيرة لروسيا حفتر يؤكد على ضرورة خروج المرتزقة ورفض العدوان الأجنبي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أطلع الوفد الذي زار دولة روسيا الاتحادية قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر على نتائج الزيارة الأخيرة لروسيا .

واستقبل حفتر اليوم الخميس بمقر القيادة العامة في الرجمة وفداً رفيع المستوى والذي تكون من نائب رئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه، ووزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الجويج، ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة .

وثمّن قائد الجيش خلال اللقاء موقف القيادة العامة ومجلس النواب في إعلان القاهرة، وخاصة وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية وفق ثوابت الشعب الليبي .

وكما أكد القائد العام على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب ورفض العدوان الأجنبي وتفكيك المليشيات وقيام دولة القانون والمؤسسات ونهاية الإرهاب وضمان توزيعٍ عادلٍ للثروات .

والتقي الوفد الإثنين الماضي ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية فلاديمير بوتين بحضور السفير الروسي لدى ليبيا “إيفان مولوتكوف” .

حومه أوضح في تصريحات صحفية أن اللقاء ناقش التطورات العسكرية والسياسية التي تجري اليوم في ليبيا، والعلاقات الليبية – الروسية، لافتا إلى أن الاجتماع بحث كيفية تطبيق إعلان القاهرة وتطبيق مخرجات برلين وكيفية الذهاب لعملية سياسية ووقف دائم لإطلاق النار وفقاً للثوابت الوطنية للشعب الليبي.

وقال إننا “ندعم جهود روسيا الرامية إلى وقف إطلاق النار وفقا لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين”.