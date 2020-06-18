تعليم الوفاق تستعد لعودة الدراسة
التأكيد على توفير الإمكانيات للمؤسسات التعليمية ومعدات الوقاية
أخبار ليبيا 24 – خبر
اتفق وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق مع لجنة الاستجابة والوقاية المشكلة بالتعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة التعليم على الشكل النهائي للخطوات الوقائية الواجب اتباعها داخل المؤسسات التعليمية .
جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع ضم وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق مع لجنة الاستجابة والوقاية المشكلة أمس الأربعاء بديوان الوزارة بمنطقة الهاني في طرابلس .
وأكد أعضاء لجنة الاستجابة على ضرورة توفير الإمكانيات للمؤسسات التعليمية ودعمها بمعدات الوقاية مع وضع الضوابط الصحية والتنظيمية اللازمة .
هذا وتمت الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد شريط وثائقي يتم تنفيذه داخل مؤسسة تعليمية يوضح الدور المنوط بالطالب والمعلم والأسرة التربوية عموما عند العودة .
وتم التنسيق للبدء في توزيع المطويات والنشرات التوعوية المعدة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض للوقاية من فايروس كورونا .