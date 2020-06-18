تعليم الوفاق تستعد لعودة الدراسة

أخبار ليبيا 24 – خبر

اتفق وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق مع لجنة الاستجابة والوقاية المشكلة بالتعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة التعليم على الشكل النهائي للخطوات الوقائية الواجب اتباعها داخل المؤسسات التعليمية .

جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع ضم وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق مع لجنة الاستجابة والوقاية المشكلة أمس الأربعاء بديوان الوزارة بمنطقة الهاني في طرابلس .

وأكد أعضاء لجنة الاستجابة على ضرورة توفير الإمكانيات للمؤسسات التعليمية ودعمها بمعدات الوقاية مع وضع الضوابط الصحية والتنظيمية اللازمة .

هذا وتمت الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد شريط وثائقي يتم تنفيذه داخل مؤسسة تعليمية يوضح الدور المنوط بالطالب والمعلم والأسرة التربوية عموما عند العودة .

وتم التنسيق للبدء في توزيع المطويات والنشرات التوعوية المعدة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض للوقاية من فايروس كورونا .