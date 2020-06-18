انزعاج أممي حيال استمرار احتجاز خالد سكران

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انزعاجها من استمرار اعتقال واحتجاز الناشط خالد سكران في مدينة بنغازي منذ أسبوع، على حد قولها.

ورجحت البعثة بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الخميس، أن احتجاز خالد سكران في بنغازي منذ أسبوع كان “على ما يبدو بسبب نشاطه السلمي”، وفق قولها.

وقالت البعثة، إنه يحق للسكران الحرية والأمن الشخصي وأن يتم إخطاره على الفور بأي تهم موجهة ضده وأن يمثل أمام القضاء بموجب القانون الدولي، وبحال لم يتحقق ذلك يجب الإفراج عنه فورًا.