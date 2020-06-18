العائدين من مصر : لم نتوقع عودتنا سالمين المصريان العائدان من ليبيا: لم نكن متأكدين هنعيش ثاني أولا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصل المصريون الذين احتجزوا في مدينة ترهونة، فجر اليوم الخميس، إلى منفذ السلوم البري، بعد تحريرهم من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

وأعرب كساب سمير عبد الوهاب، 41 سنة، أحد المحتجزين الذين ظهروا في فيديو التعذيب بعد سيطرة مليشيات الوفاق على المدينة، عن سعادته البالغة بعد عودة سالمًا لوطنه.

عبد الوهاب قال، في حديث مرئي للتليفزيون المصري، “أعمل في ليبيا منذ عام تقريبا، ولم أتوقع قط عودتي سالمًا، بس الحمد لله أول ما تواصلت معانا المخابرات العامة، عرفنا أن مصر مش هتسيب حق حد، وبعدها بقيت واثق أننا هنرجع خاصة أن الفيديو عمل ضجة”.

وأضاف “والله أنصح أي حد أنه ميسافرش بره مصر خالص، من اللي شوفناه، إحنا مكناش متأكدين هنعيش تاني ولا لأ”.

وأكد سيد صالح محمد، أحد المحتجزين، أنه شعر بالرعب طوال طريق العودة، بعد فك أسرهم من قبل المليشيات التي احتجزتهم.

وأضاف أن المصريين عاشوا في الاحتجاز في رعب شديد، متابعا “شوفنا عذاب كثير، أنا عندي 2 أخوات، واحد في مصر وواحد في السعودية، والله كنت بفكر في أهلي وأخواتي بس هشوفهم تاني ولا لا، كنت واثق مليون في المية، أني هموت ومش هرجع”.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق ، أن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها، تمكنت أول أمس الثلاثاء، من الكشف عن هوية المتورطين في إهانة بعض العمالة المصرية في ليبيا والتي تناولتها الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.

وأكدت داخلية الوفاق، في بيان لمكتبها الإعلامي، إلقاء القبض الجناة ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضير إحالتهم لمكتب النائب العام، مشيرة إلى التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم.

واعتقلت مليشيات حكومة الوفاق، التي أطلقها وزير الداخلية فتحي باشاغا، بدعوى تأمين المناطق المستولى عليها والتمركز فيها، عشرات العمال المصريين في مدينة ترهونة بدعوى القتال في طرابلس.

وشرعت المليشيات في تصوير فيديو مهين للعمال المعتقلين، حيث أجبروهم خلاله على الوقوف على قدم واحد في مشهد غير إنساني، ويبدو من هيئة العمال أنهم ضمن العمالة المصرية التي تعمل في ليبيا.

وأجبر أفراد المليشيات، العمال المصريين على ترديد سباب ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، فضلاً عن إطلاقهم هتافات مؤيدة لحكومة الوفاق .