المشري: ناقشنا مع الأتراك مرحلة ما بعد الاستقرار المشري: لن يكون أي دور لحفتر ولا في أي مرحلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن زيارة الوفد التركي تأتي ضمن المساعدة على إنهاء التمرد وبسط سلطان الدولة الليبية من خلال حكومة الوفاق غير الشرعية على كامل ليبيا.

المشري أوضح ، في تصريح للصحفيين عقب لقائه مع الوفد التركي الذي كان على رأسه وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن الزيارة تهدف إلى المساعدة على بناء الدولة الليبية وتكوين مؤسساتها، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة البدء في تنفيذ مشروعات التنمية في ليبيا.

وأشار إلى أن هذه الأمور تمت مناقشتها أيضًا خلال زيارته الأسبوع الماضي لتركيا ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلاً “سنقوم بتذليل الصعوبات للبدء في تنفيذ المشاريع التي تصب في صالح المواطن مبكرًا”.

وقال المشري “ناقشنا مرحلة ما بعد الاستقرار والذهاب للانتخابات لاستكمال العملية السياسية، وأصررنا على استمرارنا في صد العدوان وبسط سلطان حكومة الوفاق على كامل الدولة الليبية”.

ولفت المشري، إلى أن المفاوضات بين الروس والأتراك حول الملف الليبي قائمة على الثوابت التي يعترف بها مجلس الدولة وحكومة الوفاق، قائلاً: “أوضحنا ثوابتنا من أنه لن يكون بأي شكل من الأشكال وفي أي مرحلة؛ أي دور لخليفة حفتر”.

وكشف المشري، أن الشركات التركية خاصة في بعض المجالات المهمة كالكهرباء والبنية التحتية وشركات النظافة والمطارات والموانئ ستعود للعمل، مؤكدًا أن زيارة الوفد التركي ستتبعها زيارات للجانب الليبي لاسطنبول وأنقرة.

وكان خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، استقبلوا الوفد التركي رفيع المستوى الذي يضم كلاً من؛ وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزينة والمالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن ورئيس المخابرات هاكان فيدان وعددٍ من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.