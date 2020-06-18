الفيتوري: أنقرة في عجلة من أمرها لتحصيل الأموال من ليبيا الفيتوري : لا يأتي من تركيا إلا الشر ولنا في العراق عبرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علق المراقب المُستقل بالمحكمة الجنائية الدولية، الدكتور مصطفى الفيتوري، على زيارة الوفد التركي إلى طرابلس أمس، قائلا: “أي خير يأتي من الأجنبي، وإن كان تركيا، يرافقه شرا أكثر ولنا في العراق عبرة، إن كان لنا أن نعتبر”.

الفيتوري أبدى ، في تدوينة له، ملاحظة تكمن في عدم وجود عسكريين ضمن الوفد التركي الذي ضم وزيري الخارجية والمالية ورئيس جهاز المخابرات، رغم أن الوضع العسكري أولى ومهم خلال الفترة الراهنة.

وتساءل: “هل أنقرة في عجلة من أمرها لتحصيل ما تراه حقها من أموال؟ وهل هي أيضا في عجلة لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في العاصمة وإلا ما معنى تركيبة الوفد؟”، قائلا “إن كانت الأولى فقد يكون فيها خير “مشكلة الكهرباء مثلا”، أما الثانية فأخطر من الاتفاق الأمني والبحري معا”.

وأضح أن داخلية حكومة الوفاق قالت منذ أسبوعين، إنها باشرت في دراسة “دمج القوات المساندة” في الأجهزة الأمنية والشرطة والجيش، متسائلا “هل لهذا علاقة بالرغبة التركية-الوفاقية في ترتيب الأمن بما يعكس صورة إيجابية للخارج الذي يترقب وللداخل الذي ينزف؟”.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، إن زيارة وفد بلاده إلى طرابلس، جاء لتعزيز العلاقات مع حكومة الوفاق، ووضع الخطط لتطوير وتنمية هذه العلاقات، في إطار مذكرتي التفاهم الأمني والبحري الموقعتين بين أنقرة والوفاق.