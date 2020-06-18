السيسي: وجود المليشيات في ليبيا يهدد المنطقة

أخبار ليبيا24

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس أن مبادرة “إعلان القاهرة” بشأن ليبيا تهدف بالأساس إلى استعادة دور مؤسسات الدولة وملء فراغ السلطة بشكل مؤسسي، والتي أدي غيابها إلى منح المساحة لتواجد الميليشيات المسلحة وزيادة نشاطها.

وقال السيسي، خلال اجتماع مع وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، إن وجود المليشيات في بات يهدد بتحول البلاد إلى بؤرة توتر بالمنطقة امتدادا إلى أوروبا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن تم التوافق بين مصر واليونان في هذا الصدد بشأن ضرورة تكثيف التنسيق المشترك، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار وينهي التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لإرضاء مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى.

وجدد وزير خارجية اليونان دعم بلاده لكافة بنود المبادرة، مشيراً إلى أنها تمثل رسالة سلام واستقرار ليس لليبيا وللمنطقة ككل.