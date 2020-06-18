الجيش يرسل تعزيزات إضافية لغرب سرت تعزيزات إضافية للجيش لصد أي هجوم محتمل للوفاق على سرت

أخبار ليبيا24

انطلقت اليوم الخميس من معسكر الصاعقة ببنغازي تعزيزات عسكرية إضافية من وحدات القوات الخاصة الليبية والقوات البحرية “الضفادع البشرية” والقوة المساندة تأمين وحماية بني وليد إلى محاور القتال في غرب مدينة سرت.

يأتي ذلك تطبيقا للأوامر الصادرة من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي المكلفة بها بإشراف آمر القوات الخاصة الليبية اللواء ونيس بوخمادة.

وذلك تحسباً لهجوم محتمل قد تشنه مجموعات الوفاق المسلحة المدعومة من تركيا على مدينة سرت.

ودفع الجيش الليبي في وقت سابق بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور غرب سرت، لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك، وذلك تحسبا لصد أي هجمات محتملة قد تشنها قوات الوفاق بقيادة تركيا.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الأربعاء، المنطقة الممتدة بين وادي جارف إلى منطقة الوشكة غرب مدينة سرت، منطقة عمليات عسكرية.