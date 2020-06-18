اتحاد القوة البدنية يعتمد لوائح تنفيذية و فنية للعبة

أخبار ليبيا24

وافق مجلس إدارة للاتحاد الليبي للقوة البدنية اليوم الخميس على تعديل اللائحة التنفيذية و الفنية للعبة بإجماع المكتب التنفيذي وفق النظام الأساسي للعبة المعتمد من الاتحاد الدولي IPF سنة 2018م.

ووافق المكتب التنفيذي خلال الاجتماع العادي الأول بالإجماع على تجديد عقد مدرب منتخب ليبيا طارق مخلوف لمدة ثلاث سنوات، والاتفاق أيضًا على تكليف المحامي محمد سعد المهدوي المستشار القانوني للاتحاد العام للقوة البدنية.

واتفق أعضاء مجلس الإدارة على حل اللجنة الإعلامية السابقة وتكليف لجنة إعلامية جديدة، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة لأرشيف لعبة القوة البدنية على أن يصدر قرار فيها خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي :”تم اعتماد اللوائح التنفيذية والفنية للعبة وتمديد عقد مدرب المنتخب طارق مخلوف لثلاثة مواسم”.

وأضاف الشويهدي لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم مناقشة كيفية استئناف الأنشطة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان الاجتماع الذي عقد في مقر مراقبة الخدمات المالية بنغازي كان بحضور مستشار الاتحاد العام و رئيسه السابق مصباح القطعاني، ورئيس لجنة التحكيم العليا طارق الصقر، والحكم الدولي في اللعبة خالد مخلوف.