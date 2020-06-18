أوغلو من طرابلس : بحثنا التنقيب عن النفط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، إن زيارة وفد بلاده إلى العاصمة طرابلس، جاء لتعزيز العلاقات مع حكومة الوفاق، ووضع الخطط لتطوير وتنمية هذه العلاقات، في إطار مذكرتي التفاهم الأمني والبحري الموقعتين بين أنقرة والوفاق.

أوغلو أضاف ، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاقية مع الوفاق تضمنت تنقيب بلاده عن النفط في البحر المتوسط والمياه الإقليمية، وإيجاد حلول جذرية للأزمة الليبية.

وتابع “وضعنا خطة من أجل متابعة مساعينا لإيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة”، مستطردا “زيارتنا إلى ليبيا كانت بالمجمل ذي نتائج إيجابية، ونحن ندعم جميع المساعي الليبية لمحاسبة من ارتكب المجازر الجماعية بحق المواطنين الليبيين”.

وأشار إلى بحثه، خلال الزيارة، العديد من المواضيع الثنائية المشتركة حول الهجرة واللاجئين، بالإضافة إلى بحث وضع الشركات التركية التي تعمل في ليبيا، خصوصا أن هناك بعض المشاريع كانت في المراحل النهائية، موضحا أن بعض الشركات غادرت ليبيا.

ولفت إلى لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ووزير خارجيته محمد الطاهر سيالة، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية أخرى بين الوفود النظيره، مؤكدا أيضا لقائه مع الأتراك الذين يقدمون الدعم العسكري واللوجيستي والتدريب العسكري أيضا، كما التقى نظرائهم في ليبيا.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.