أوغلو: بحثنا في طرابلس سبل التوصل لهدنة دائمة

مسؤولون أتراك يجرون زيارة إلى العاصمة طرابلس

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أخبار ليبيا24

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، عقب زيارته إلى العاصمة طرابلس، إنه بحث مع حكومة الوفاق سبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي في ليبيا.

وعقد أوغلوا رفقة وفد ضم مسؤولون أتراك كبار اجتماعا في طرابلس مع حكومة الوفاق، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، وفق ما ذكرته حكومة الوفاق.

وقالت الحكومة أنها بحثت مع الوفد التركي عددا من ملفات التعاون في مجالات متعددة من بينها عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط.

 

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