نتيجة تهاون المواطنين .. اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا تحذر المواطنين من إمكانية تفشي المرض في عدد من المدن

نتيجة تهاون المواطنين .. اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا تحذر المواطنين من إمكانية تفشي المرض في عدد من المدن الناظوري : اللجنة غير مسؤولة عن الاختراقات التي حدثت من المواطنين إزاء كافة الإجراءات الاحترازية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا كورونا المشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية رقم 127 لسنة 2020 ميلادي، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي من إمكانية تفشي الوباء في عدد من المدن والمناطق الليبية نتيجة تهاون المواطنين في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي فرضتها اللجنة لمجابهة الفايروس ومنع انتشاره في ليبيا.

وقال رئيس اللجنة – رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري إن اللجنة غير مسؤولة عن الاختراقات التي حدثت من قبل المواطنين إزاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه المرض.

الناظوري أضاف أن الخطر قادم مع ازدياد عدد الحالات التي أظهرت نتائج التحاليل أنها موجبة ومصابة بالمرض، لافتا إلى أن اللجنة ليس لها صالح في إخفاء عدد الحالات المصابة أو الادعاء بوجودها.

وأكد أن 13 حالة مصابة بالمرض تم تأكيدها في مناطق شرق ليبيا، وأن اللجنة فعلت كل ما لديها من إجراءات لمنع المرض، وأن البقية تأتي على عاتق المواطنين.

من جهته، أعلن عضو اللجنة – وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف اكتشاف حالة قادمة من الجنوب مصابة بالمرض تعمل بأحد مصانع مدينة بنغازي وخالطت نحو 200 مواطنا من المدينة، وأنه جاري العمل على حجرهم للتأكد من نتائج تحاليلهم.

بوشناف أشار إلى أن هذه الحالة والحالات المماثلة تمكنت من دخول مناطق شرق ليبيا نتيجة تهجير عدد من سكان مدن المناطق الغربية بعد دخول الميليشيات إليها، وتسلل عدد من سكان المنطقة الجنوبية التي شهدت انتشارا وبائيا في الدخول مع المهجرين.

ولفت إلى أن اللجنة قامت بدورها في إعادة نحو 12 ألف مواطن كانوا عالقين في الخارج وأجريت التحاليل اللازمة لهم جميعا في أماكن الحجر الاجباري، ما حال دون دخول أية حالة مصابة للمدن واختلاطها بالمواطنين.

وأوضح الوزير أن هذا الأمر تسبب في وضع أكثر من 45 عضوا من أعضاء هيئة الشرطة في الحجر الصحي نتيجة تعاملهم مع حالات بينت التحاليل إصابتها بالمرض.

وقال إن التحذير الذي أطلقته اللجنة ليس القصد من ورائه البحث عن إمكانيات مادية أو غيرها وإنما لدق ناقوس الخطر المحدق بالمواطنين في حال تغير انتشار الوباء للوضع غير المحكم.