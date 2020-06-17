موسكو ترحب بالتأثير الأمريكي لوقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاربعاء، أن موسكو ترحب بالتأثير الأمريكي في ليبيا لتعزيز جهود روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار بين كل الأطراف المتنازعة.

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي: “إذا استطاعت الولايات المتحدة استخدام نفوذها في الصراع الليبي لتعزيز جهود روسيا واللاعبين الآخرين الذين يسعون لوقف إطلاق النار، فإن ذلك مرحب به من قبلنا”.

وأضاف لافروف، أن “أي مساعدة بناءة للتغلب على الأزمة – سواء في ليبيا أو سوريا أو أي مكان آخر – أمر مرحب به”، وبحسب ما نشرت وكالة سبوتنيك.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أنه لا يعرف “الخطوات الملموسة التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لدفع التسوية الليبية”، على حد قوله.

وذكر لافروف بهذا الصدد قائلا: “لقد شاركوا في مؤتمر برلين، حيث كانت روسيا ممثلة أيضا على مستوى الرئيس بوتين. ووقعوا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الذي وافق على قرار المؤتمر الليبي وأكدوا أنهم يعترفون بحكومة الوفاق الوطني”.