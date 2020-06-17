مديرية الأمن تنفي وجود هذه الجرائم..بعد تطهير بنغازي من الإرهاب اختفت مشاهد “قطع الرؤوس”

أخبار ليبيا24

منذ أن كانت الجماعات الإرهابية تسيطر على أجزاء من مدينة بنغازي كانت المدينة تشهد عدد من الجرائم البشعة، جرائم الذبح، وقطع الرؤوس والأطراف للضحايا والتمثيل بالجثامين بل وحتى اللعب بالرؤوس وكأنها كرة قدم.

عاشت المدينة وأهلها تلك الفترة أيامًا عصيبة جدًا كان يستقبلون أيامهم على وقع هذه الجرائم وبأخبار الاغتيالات واستهداف العسكريين ورجال الأمن والإعلاميين والنشطاء إضافة إلى التفجيرات وسقوط القواذف والقنابل، وإقامة هؤلاء الإرهابيين للبوابات والاسيقافات التي يتم القبض على المدنيين والعسكريين.

أثر تواجد الإرهابيين في مدينة بنغازي على حياة المدنيين في المدينة، غاب الأمن والأمان وأصبح الرعب والخوف هو سيد الموقف، غابت بشكل كبير مظاهر الدولة وغابت بعض مؤسساتها في ظل سيطرة الإرهابيين واستحواذها على مقرات حولتها إلى كتائب تنفذ فيها ومنها جرائمها.

وخلال الحرب التي أعلنت ضدها، تأثر اقتصاد مدينة بنغازي بوجودهم إذ توقف الميناء عن العمل والمطار وأغلقت مناطق كاملة وتحول بعضها إلى دمار وخراب، وشهدت المدنية نقصًا حادًا في بعض المواد الأساسية والغذائية والوقود وغيرها من المحروقات.

كما تأثرت المدينة بتوقف الحركة والأنشطة الثقافية لا مسارح ولا ندوات، إضافة إلى توقف الدراسة وتعطل التلاميد والطلبة في المدينة على مواكبة العملية التعليمية، وهجر كثير من الأهالي منازلهم وبعضهم غادر المدينة طيلة سنوات الحرب.

تواجد الإرهاب في المدينة كان سببًا في دمارها وفي تأخر عجلة التنمية والإصلاحات، وجود الإرهاب في المدينة كان كابوسًا جثم على صدر المدينة وأهلها، إلى أن تم تطهيرها منهم ومن أفعالهم وإجرامهم تنفس الناس الصعداء، وعادت بنغازي تنبض بالحياة.

وبعد سنوات من التخلص من الإرهاب وإجرامه، تحاول آلة إعلام تيار الإسلام السياسي والداعمة للإرهاب والإرهابيين بمختلف مسمياتهم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشر أخبار ومنشورات للمحاولة بإظهار الوضع في المدينة أنه غير آمن.

حاولت هذه الآلة الإعلامية مؤخر بث أخبار كاذبة عن العثور على جثث في بعض المناق في ضواحي مدينة بنغازي وأن إحدى هذه الجثث التي تم العثور عليها كانت بدون رأس، الأمر الذي نفاه مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغـازي.

وأضاف مكتب الإعلام الأمني أن الأخبار المُتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على شخص مقتول و مرمي أمام استراحة في منطقة سيدي فرج هو خبر كاذب وعاري عن الصحة تمامًا.

وأكد مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغـازي أن الخبر الكاذب الثاني الذي تم تداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو العثور على جثة بدون رأس بالقرب من منطقة عين الزيانة في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أنها أخبار لا وجود لها على أرض الواقع، وما هي إلا أخبار كاذبة وعارية عن الصحة تماماً يراد بها تشويه المدينة الآمنة.

ونوه مكتب الإعلام الأمني بنغـازي على رواد مواقع التواصل الااجتماعي التحري عن الخبر قبل النشر وأخذ المعلومة من أهل الاختصاص عن طريق مكتب الإعلام الأمني .