مجموعة من المواطنين يكملون الحجر الصحي في بنغازي

هذه الإجراءات جاءت بمتابعة مباشرة من مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي

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أخبار ليبيا 24 – خبر

أكمل مجموعة من المواطنين عائلة من مصر أمس الثلاثاء فترة الحجر الصحي بفندق نزل الراحة في مدينة بنغازي بعد انقضاء 14 يوم المقررة .

وقامت الفرق الطبية بإجراء التحاليل للمواطنين البالغ عددهم 35 شخص للمرة الثانية، وتم التأكد من خلوهم من فيروس كورونا .

وجاءت هذه الإجراءات بمتابعة مباشرة من مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي، ومشرفي نقطة المراقبة الصحية بالفندق .

وقدم النزلاء الشكر للغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي ولمشرفي نقطة الحجر الصحي ولإدارة الفندق وكل العاملين به على الاهتمام وحسن المعاملة طيلة فترة الحجر الصحي .

من جهة أخرى، استقبل مطار بنينا الدولي، الأحد الماضي، رحلة قادمة من جمهورية مصر العربية على متنها 96 راكبًا، ومن بينهم حالات مرضي، وقامت الفرق المختصة بتحويلهم إلى مقرات للحجر الصحي .

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