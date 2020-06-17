مجموعة من المواطنين يكملون الحجر الصحي في بنغازي هذه الإجراءات جاءت بمتابعة مباشرة من مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكمل مجموعة من المواطنين عائلة من مصر أمس الثلاثاء فترة الحجر الصحي بفندق نزل الراحة في مدينة بنغازي بعد انقضاء 14 يوم المقررة .

وقامت الفرق الطبية بإجراء التحاليل للمواطنين البالغ عددهم 35 شخص للمرة الثانية، وتم التأكد من خلوهم من فيروس كورونا .

وجاءت هذه الإجراءات بمتابعة مباشرة من مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي، ومشرفي نقطة المراقبة الصحية بالفندق .

وقدم النزلاء الشكر للغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي ولمشرفي نقطة الحجر الصحي ولإدارة الفندق وكل العاملين به على الاهتمام وحسن المعاملة طيلة فترة الحجر الصحي .

من جهة أخرى، استقبل مطار بنينا الدولي، الأحد الماضي، رحلة قادمة من جمهورية مصر العربية على متنها 96 راكبًا، ومن بينهم حالات مرضي، وقامت الفرق المختصة بتحويلهم إلى مقرات للحجر الصحي .