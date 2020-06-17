لجنة مكافحة كورونا ببنغازي تدق ناقوس الخطر وتحذّر من تفشي كورونا

مكافحة كورونا: على المواطنين الاضطلاع بدورهم لمواجهة كورونا

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أخبار ليبيا24

حذّرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية من احتمالية تفشي وباء كورونا بشكل متزايد، مشددة على ضرورة أن يضطلع المواطنين بدورهم في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي فرضت في وقت سابق.

وأكد رئيس اللجنة، الفريق عبدالرازق الناظوري، أن الخطر قادم مع تزايد عدد الحالات التي أظهرت نتائج التحاليل أنها موجبة ومصابة بمرض كوفيد-19، مشيرًا إلى أن اللجنة غير مسؤولة عن خرق المواطنين لكافة الإجراءات المتخذة تجاه المرض.

وقال الناظوري، إن عدد ما تم تسجيله في مناطق شرق ليبيا وصل إلى 13 إصابة، مؤكدا أن اللجنة تقوم بمهامها على أكمل وجه وأن البقية تأتي على عاتق المواطنين.

من جهته، قال وزير الداخلية عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المستشار إبراهيم بوشناف، “إن التحذير الذي أطلقته اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ليس القصد من ورائه البحث عن إمكانيات مادية أو غيرها، وإنما لدق “ناقوس الخطر” المُحدق بالمواطنين في حال تغيّر انتشار الوباء إلى الوضع “غير المحكم”.

وشدد بوشناف على ضرورة أن يلتزم المواطنين بحظر التنقل بين المدن، مشيرًا إلى أن جرى تسجيله حديثًا جاء نتيجة تسلل عدد من سكان المناطق الموبوءة إلى مناطق أخرى.

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