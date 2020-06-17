غرفة عمليات الكرامة تعلن المنطقة من وادي جارف إلى الوشكة غربًا منطقة عمليات عسكرية

غرفة عمليات الكرامة تعلن المنطقة من وادي جارف إلى الوشكة غربًا منطقة عمليات عسكرية

أخبر ليبييا24

أعلن رئيس غرفة غرفة عمليات الكرامة الرئيسية الفريق طيار ركن صقر الجروشي اليوم الأبعاء أن المنطقة الممتدة من وادي جارف إلى منطقة الوشكة غربًا منطقة عمليات عسكرية.

وحذر الجروشي في بلاغه الذي تحصلت “اخبار ليبيا24” على نسخة منه المواطنين بعدم التواجد في هذه المنطقة مع أخذ الحيطة والحذر.

وتشهد المنطقة غرب مدينة سرت مواجهات مسلحة بين القوات المسلحة العربية الليبية ومليشيات حكومة الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين والدعم التركي.

وتمكنت القوات المسلحة إلحاق الهزائم والخسائر بمليشيات الوفاق عب محاولاتها التقدم باتجاه مدينة سرت ووقع في صفوفهم عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى خسائر في اللآليات والعربات المسلحة.