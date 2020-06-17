صالح يعتمد ميزانية استقرار بلدية درنة عقيلة صالح يبحث مع عميد درنة عدة نقاط مهمة تخص المدينة

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى صباح اليوم رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” مع عميد بلدية درنة المستشار عبد المنعم الغيثي وخصص اللقاء لبحث مستجدات الوضع العام بما يتعلق بمدينة درنة.

وناقش صالح مع عميد البلدية مقر إقامته في مدينة القبة اليوم الأربعاء عدة نقاط مهمة تخص المدينة .

واعتمد رئيس مجلس النواب ميزانية استقرار بلدية درنة المقدمة من عميد بلدية درنة المستشار عبد المنعم الغيثي .

وأكد صالح على أهمية تنفيذ خطة عميد بلدية درنة والوقوف على آخر المستجدات بالخصوص.

كما تناول اللقاء جملة من المواضيع التي تتعلق بمتابعة اللجان المختصة بهذا الشأن والتنسيق لاستصدار التكليفات لتنفيذها واستكمالها وفقًا للمواصفات المتبعة مع الأجهزة التنفيذية، بعد ما عانتها المدينة من ويلات الإرهاب .