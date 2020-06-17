داخلية الوفاق تعلن القبض على المتورطين في إهانة العمالة المصرية داخلية الوفاق جميع أفراد العمالة المصرية بخير ويتمتعون بحربتهم دون أي قيد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها، تمكنت أمس الثلاثاء، من الكشف عن هوية المتورطين في إهانة بعض العمالة المصرية في ليبيا والتي تناولتها الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.

وأكدت داخلية الوفاق، في بيان لمكتبها الإعلامي، إلقاء القبض الجناة ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضير إحالتهم لمكتب النائب العام، مشيرة إلى التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم.

وأوضحت أنهم جميعا بخير، ويتمتعون بحربتهم دون أي قيد، ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، وسيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق، وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص، وفقا للبيان.

وأضاف البيان “تؤكد وزارة الداخلية بأن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي وأن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري”.

كما أهابت داخلية الوفاق بأنها ستلاحق بحزم وبكل جديه كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز، بحسب البيان.

واعتقلت مليشيات حكومة الوفاق، التي أطلقها وزير الداخلية فتحي باشاغا، بدعوى تأمين المناطق المستولى عليها والتمركز فيها، عشرات العمال المصريين في مدينة ترهونة بدعوى القتال في طرابلس.

وشرعت المليشيات في تصوير فيديو مهين للعمال المعتقلين، حيث أجبروهم خلاله على الوقوف على قدم واحد في مشهد غير إنساني، ويبدو من هيئة العمال أنهم ضمن العمالة المصرية التي تعمل في ليبيا.

وأجبر أفراد المليشيات، العمال المصريين على ترديد سباب ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، فضلاً عن إطلاقهم هتافات مؤيدة لحكومة الوفاق .

وسيطرت مليشيات الوفاق بدعم من المرتزقة السوريين والإمدادات التركية، على مدينة ترهونة بعد انسحاب جميع القوات منها، وكذلك مدينة العربان جنوب غرب طرابلس.