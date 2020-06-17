تسليم مستحقات المدربين مابين التأكيد والنفي أين الحقيقة؟

أخبار ليبيا24- خاص

أظهرت قوائم صادرة عن هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق تسديد ديون لعدد من المدربين والأطقم الفنية المحلية التي أشرفت على المنتخبات الوطنية لكرة القدم خلال فترات متفاوتة،

وكانت ديون الاتحاد الليبي لكرة القدم قد بلغت مايقرب مليون وخمسمئة ألف دينار ليبي، منها مستحقات التونسي فوزي البنزرتي الذي أشرف مؤخرا على تدريب المنتخب الليبي.

وتضاربت المعلومات حول تسليم هذه المبالغ لمستحقيها مابين مؤكدا ونافيا حيث نفى مساعد المدرب السابق للمنتخب الليييي أكرم الهمالي أنه لم يستلم حتى الآن أي مستحقات.

من جانبة صرح يونس الكزة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي أن الاتحاد الليبي سدد مايقرب 90% من ديون الاتحاد والتي من بينها مستحقات المدربين المحليين.

وبحسب المتداول فإن المستحقات التي تم تسليمها للمدرب جلال الدامجة تبلغ 175 ألف دينار منها 80 ألف دينار تم تسديدها ومستحقات رضا عطية البالغة 125 ألف دينار ومستحقات المدربان فوزي العيساوي وأبوبكر باني التي بلغت 75 ألف دينار.