تسجيل أول حالة مصابة بكورونا ببلدية بنت بيه الوضع الصحي للحالة المسجلة مستقر إلى حد كبير

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا ببلدية بنت بيه عن تسجيل أول حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، موضحة أن الوضع الوبائي بكافة مناطق البلدية لايزال تحت السيطرة.

وأكد عضو المكتب الإعلامي لبلدية بنت بيه مصباح الزنتاني – لأخبار ليبيا24 – أن الوضع الصحي للحالة المسجلة مستقر إلى حد كبير، وقد اتخذت البلدية كافة الاجراءات لضمان وضعها في الحجر الصحي المنزلي، والبدء في أخذ عينات المخالطين لها من محيط الأسرة والجيران.

وأوضح أن البلدية مددت حظر التحول في مناطقها لأسبوعين، وطلبت من مديرية الأمن تعزيز نشر وحداتها في الطرق الرئيسية لفرض حظر التجول.

وأشار مصباح إلى أن مركز العزل الصحي مستعد لاستقبال أي حالات تحتاج للرعاية الطبية والمتابعة، وهو مخصص لتقديم الخدمات الطبية لكافة بلديات وادي الحياة، وهي بلديات اوباري والغريفة وبنت بيه.