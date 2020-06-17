بوغدانوف يبحث التسوية الليبية مع وفد من الحكومة الليبية وممثل لحفتر المحادثات استمرت لمدة 4 ساعات تم خلالها بحث كل جوانب المسألة التي تتعلق بالتسوية الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات



أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، عقد لقاء مع وفد تابع للحكومة الليبية، وممثل عن القوات التابعة لخليفة حفتر، لبحث سبل الخروج من الأزمة الليبية وجوانب تسوية النزاع.

وذكر بوغدانوف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه وصل إلى موسكو وفد تابع للحكومة الليبية، يرأسه وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، وممثل لمجلس النواب المنعقد في طبرق، وممثل لخليفة حفتر، موضحًا أن المحادثات استمرت لمدة 4 ساعات، تم خلالها بحث كل جوانب المسألة التي تتعلق بالتسوية الليبية.

وسيطرت الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بدعم من المرتزقة السوريين والإمدادات التركية، على منطقة وبوابة فم ملغة، كما تمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على مدينة ترهونة بعد انسحاب جميع القوات منها، وكذلك مدينة العربان جنوب غرب طرابلس.