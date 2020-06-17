بنغازي تسجل إصابة جديدة بـ”كورونا” والعدد يرتفع إلى سبع حالات

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أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا أمس الثلاثاء تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بنغازي ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المدينة إلى سبع حالات.

وأوضحت اللجنة الطبية الاستشارية في بيان لها أن الحالة المصابة عائدة من الجنوب الغربي، مشيرة إلى أن فريق الاستجابة السريعة بمركز بنغازي الطبي قام بالتعامل مع الحالة المصابة وتجهيزها ونقلها إلى مستشفى الهواري العام.

وأكدت اللجنة الطبية الاستشارية أن نقل الحالة تم بعد أخذ العينات داخل قسم الترياج والتحليل بمعمل covid-19، وحجر المرافقين للحالة داخل برج الأمل.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن الثلاثاء عن تسجيل 17 حالة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا و تماثل عدد (6) حالات الشفاء.

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