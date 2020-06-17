بعيو: يجب أن يكون للثوار تمثيل سياسي يعبر عنهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى محمد حسن عمر بعيو، المستشار السياسي لرئيس ما سُميت بحكومة الإنقاذ السابقة، والمقرب من مجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة المتطرف، تخوفه من أن يكون التردد في حسم معركة سرت، وإنهاء سيطرة القوات التابعة للمشير خليفة حفتر عليها، ضمن محاولة للالتفاف على ما وصفها بـ”إنجازات الثوار”، والعودة إلى مربع الحوار السياسي بين حكومة الوفاق وحفتر.

بعيو قال في مقابلة له، مع موقع “عربي 21” المدعوم من قطر، أنه يدعو بأن يكون لمن وصفهم بـ”الثوار المقاتلين بأرواحهم في مواجهة آلة الحرب المدعومة بالمرتزقة من كل أصقاع العالم”، تمثيل سياسي يعبر عن مواقفهم وتوجهاتهم لبناء الدولة المدنية المستقلة، حسب وصفه .

وانتقد حكومة الوفاق، حيث قال “لا يمكن الاطمئنان إلى حكومة الوفاق ومن لف لفها، وأقر بالشرعية لها من شركاء اتفاق الصخيرات، أن يكونوا الممثل الحقيقي للثوار الذي تمكنوا من دحر قوات خليفة حفتر على الأرض”، موضحًا أن هؤلاء السياسيين هم الذين شاركوا في إنتاج المشهد المرتبك الذي مكن قوات حفتر من التمدد باتجاه العاصمة طرابلس، حسب وصفه .

وأوضح أن ما أسماهم “قوات البنيان المرصوص”، كان لها الفضل في صد هجوم حفتر على العاصمة، وقبلها في دحر تنظيم داعش من ليبيا، موضحًا أنها تستحق أن يكون لها رأي سياسي في تحديد مصير ليبيا، وأن لا يظل ذلك بيد الطبقة السياسية التي تبين أن أغلبها أقرب إلى التجار منهم إلى السياسيين أصحاب المشروع الذي من أجله قامت “ثورة 17 فبراير”، – حسب قوله.

ورأى “بعيو” أن الغموض الذي يلف الساحة السياسية الليبية، ومصير عملية تحرير سرت، وعدم وجود رأي واضح إزاء رفض التعامل مع خليفة حفتر، ولا مع المؤسسات الموالية له في شرق ليبيا، يزيد من تعقيد الأزمة في ليبيا، مُستدركًا “علينا أن نتذكر أنه على مدى سنوات المحنة والتآمر والحرب والعدوان، لم تنقطع رواتب ومخصصات وعلاوات، كل الأعداء الذين خاضوا حروبهم ومعاركهم ومكائدهم ضد مدن الثورة، ابتداء من سلطة المؤتمر الوطني، ومرورًا بصلاحيات اللجنة المالية، ودهاليز رئاسة الأركان والحسابات العسكرية، وديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي”.

وأشار إلى أن كل من سبق ذكرهم، بلا استثناء بأسمائهم وصفاتهم، متورطون في دعم وتغذية وإسناد أعداء “الثورة”، و”قطعان الهمج” الذين حاصروا المدن الآهلة، وهدموا بيوت الآمنين على رؤوسهم، مُعتبرًا أن الاستمرار في تحويل المال إلى قوات حفتر من خزينة الدولة الليبية، بمثابة الانتحار الذاتي، وإذكاء الحرب ضد الشعب الليبي.

وأردف “قالوا إن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، يرى ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وقد سألت الدكتور عبدالرحمن السويحلي إبان حكومة الإنقاذ الأولى عن الموضوع، فرد باقتضاب إن هذا الموضوع متفق عليه دوليا، وإنه غير قابل للنقاش”.

وبيّن أنه المرجح أن يكون رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، يعتمد صكوك رواتب عبدالله الثني بصفته رئيسًا للحكومة، ويتحمل فواتير علاج جرحى عملية الكرامة، على حساب الدولة التي يستهدفونها بنيرانهم وبأحقادهم، – حسب وصفه.

ولفت إلى أنه “يكفي أن يعلم الناس، أن حكومة الوفاق تتصرف في أموال الليبيين ومقدراتهم، دون وجود مجلس تشريعي يمنحها الثقة لتمارس مهامها، أو يقر سياساتها، أو يراقب أداءها، موضحًا أنها تتحرك على حل بلا رقيب ولا حسيب.