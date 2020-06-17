بالفيديو .. أخبار 24 ترصد معاناة أختين مصابات بالكورونا بمستشفي شحات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

روت مواطنة ليبية بالحجر الصحي بمستشفي شحات معانتها هي وأخواتها، مطالبة اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالتدخل السريع والفوري لإنهاء هذه المعاناة .

وقالت المواطن – لأخبار ليبيا 24 والتي فضلت عدم ذكر اسمها – إنها كانت في جمهورية مصر العربية لعلاج أختها الصغرى المصابة بورم في الرأس، لافتة إلى أنه بعد عودتها عن طريق مطار الأبرق تم نقلنا إلى مقر الحجر بأحد الفندق.

وتابعت أنه “في اليوم التالي تم نقل أختها المصابة بالورم من الفندق إلى مقر الحجر الصحي بمستشفي شحات، وبعدها بيوم تم نقلي أنا أيضًا إلى نفس المستشفي، بعد إجراء الفحوصات اللازمة التي اثبت إصابتنا بفيروس كوونا، مشيرة إلى أن والدها رجل كبير في السن وموجود إلى الآن بالفندق مقر الحجر .

وذكرت أن العناصر الطبية بالمشفى لم تقدم لنا أن نوع من أنواع العلاج أو الفيتامينات التي تزيد من مناعة ومقاومة الجسم، ناهيك عن هروب عمال النظافة .

ولفتت إلى أن القمامة مكدسة بالمكان، ولا يوجد أحد لنقلها، متابعة حديثها – بحرقة – أن أحد الأطباء – مفضلة عدم ذكر اسمه – يتعامل معنا كأننا نحمل مرض نقص المناعة” الإيدز”، إضافة إلى هروب العناصر الطبية والتمريض .

وذكرت إلى أن وجبة الأكل تقدم لنا في كرتونه، ويدفع بها المتخصص في تقديم الأكل على الأرض بشكل لا إنساني، وكأننا في سجن منبوذين ولا نتلاقي أى رعاية طبية .

وأردفت المريضة إلى أنه على الرغم من أن عميد بلدية شحات ذكر أنه ليس لمستشفي شحات القدرة على استقبال حالات مصابة، لهروب عناصر التمريض والنظافة، وكذلك لم تقدم وزارة الصحة أو اللجنة الطبية أي معدات للمستشفي، مع ذلك نحن موجود هنا .

وقالت إنها طالبت مرارًا وتكرارًا هي وأختها لنقلها إلى مستشفي الهواري بمدينة بنغازي، لكن لا حياة لمن تنادي .

ووجهت المصابة في نهاية حديثها برسالة لكل المسؤولين “الأعمار بيد الله ولكن لو متنا بإهمالكم لن نسامحكم” .