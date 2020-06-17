باستهداف سوق شعبي بالقبة .. قوات الجيش تقف حائل دون تنفيذ مخطط إرهابي لداعش تفطن قوات الجيش ببوابة الظهر الحمر يفسد خطة داعش الدموية التي كانت ستحصد أرواح الكثير من الأبرياء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لم يكتفي تنظيم داعش الإرهابي بتفجير القبة في العشرين من فبراير عام 2015، لإظهار حقده وجرائمه الدموية ولان سكان القري والمدن والمناطق المحيطة بدرنة، رفضت وجود هم ووجود كل التنظيمات الإرهابية واستمرت في مقاومة التنظيم حتى بعد التفجير الدموي الذي حدث في القبة .

أراد التنظيم الإرهابي أن يعيد الكره، باستهداف سوق الثلاثاء الشعبي المقتض بسكان المنطقة من المدنين إلا أن تفطن ويقضه رجال الأمن والقوات المسلحة حالت دون تنفيذه لجريمته .

فقد أقدم إرهابي انتحاري بتفجير نفسه يوم الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من مايو في عام 2015م في بوابة الظهر الأحمر شرق القبة، ما أسفر عن مقتل جندي وسقوط ثمانية جرحى من قوات الجيش الليبي .

الانتحاري كان يقود سيارة نوع تويوتا “تندرا” حمراء اللون خرج من مدينة درنة فجرا، وحاول اقتحام البوابة وترافقه سيارة أخرى فتعامل أفراد الأمن معه فما كان من الانتحاري إلا أن يفجر نفسه على بعد خمسة عشر متر تقريبًا من البوابة، فيما تراجعت السيارة التي كانت ترافقه وعادت باتجاه مدينة درنة .

التفجير الانتحاري أدى إلى وفاة جنديين الأول هو حميد يوسف سليمان الشاعري، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه داخل مستشفى القبة فور وصوله، وأصيب في العملية الإرهابية ثمان جنود آخرون وهم “أنيس أحمد خالد، وعلي فرج عمران، وصالح فرج عمران، ومحمد فرج رزق، ويوسف ناصر الجروشي” أما القتيل الثاني هوالجندي ونيس صالح جواد بوخنيسر الذي توفي بعد أيام من العملية الإرهابية متأثرا بجراحه في مستشفى البيضاء.

وأفادت معلومات أمنية أن السيارة كانت تحمل (صالون) للتمويه، وكانت تقصد سوق الثلاثاء الشعبي المقتض عادة بالمدنين إلا أن تفطن أفرد القوات المسلحة ببوابة الظهر الحمر بمدخل القبة الغربي أفسد خطة داعش الدموية التي لو نجحت لحصدت كثير من أرواح الأبرياء .

وذكرت المصادر الأمنية حينها أن معلومة وردت عن سيارة أخرى دخلت القبة لتنفيذ هجوم آخر، وتم العثور عليها قبل تنفيذها عمليتها الإرهابية وتفكيكها .

ونشرت حسابات مقربة من داعش على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمن قالت إنه منفذ العملية وهو شخص ملقب ” بالمجاهد الدرناوي” .

وتوعد تنظيم داعش” عبر تلك الحسابات من وصفهم بـ”الطواغيت والمرتدين بالمزيد من العمليات الانتحارية”، في إشارة لقوات الجيش الليبي و القوات المساندة له من الأهالي وكل من يقف ضد افكارهم ومشروعهم الاجرامي .

كان الاستنفار الأمني مكثف من قبل العناصر الأمنية والقوات المسلحة خصوصا بعد التفجير الانتحاري المزدوج الذي حدث في القبة والذي تبنته داعش، وأودي بحياة 46 شخص، وإصابة أكثر من 65 مدنيًا في العشرين من فبراير 2015 م والذي تبنه تنظيم داعش ونشر صور لمنفذية .